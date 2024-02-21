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Мирзиеев выразил уверенность в победе Путина на выборах

Мирзиеев ждет Путина в гости в Узбекистан вскоре после президентских выборов.
Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике уверены в его победе на выборах президента РФ и ожидают с визитом уже после выборов.

Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира «Игры будущего».

«Считаю, что, в Узбекистане уверены в абсолютной победе (вашей — ред). И, как мы с вами и договаривались, один и первых визитов будет в Узбекистан», — сказал Мирзиеев на встрече с Путиным, давая оценку предстоящим выборам президента РФ.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир