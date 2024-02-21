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В РФ прорабатывают систему оповещения окружающих через СМС об опасности в школе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росгвардия совместно с Министерством просвещения РФ прорабатывает информационную систему личной безопасности, позволяющую не только уведомлять об опасности вневедомственную охрану в учебном заведении, но и сообщать об этом посредством СМС людям, находящимся недалеко от школы. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик.
Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день совместно с Минпросвещения и обществом “Новые технологии охранных организаций “Пересвет” прорабатываем возможность внедрения на объектах образования информационной системы личной безопасности, которая способна как передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, так и рассылать его посредством СМС любому гражданину, который находится в непосредственной близости или в этой школе”, — сказал он на парламентских слушаниях комитета Госдумы.

Парфенчик добавил, что эта работа со стороны Росгвардии будет продолжена, «в том числе в рамках отдельных поручений», добавил он.

образование