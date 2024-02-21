В РФ прорабатывают систему оповещения окружающих через СМС об опасности в школе

«На сегодняшний день совместно с Минпросвещения и обществом “Новые технологии охранных организаций “Пересвет” прорабатываем возможность внедрения на объектах образования информационной системы личной безопасности, которая способна как передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, так и рассылать его посредством СМС любому гражданину, который находится в непосредственной близости или в этой школе”, — сказал он на парламентских слушаниях комитета Госдумы.