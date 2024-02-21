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Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов

Мирзиеев: у Узбекистана ни с кем нет такой инвестиционной базы, как с Россией.
Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Узбекистан разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, заявил узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.

Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира «Игры будущего».

«У нас хорошая база инвестиционно-составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты», — сказал Мирзиеев на встрече с Путиным.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир