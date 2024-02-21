Лукашенко прибыл на церемонию открытия Игр Будущего в Казани

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» — это высокотехнологичное спортивное шоу. Оно состоит из состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Всего в турнире примут участие свыше 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Они поддерживают концепцию фиджитал, т.е. объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.