Автоперевозчики Молдовы грозят отменить на 3 дня все международные рейсы

В начале ноября 2023 года представители отрасли пассажирских перевозок уже провели акцию протеста в центре столицы. Тогда они впервые высказались против поправок в Кодекс автотранспорта, которые подготовило Министерство инфраструктуры. При этом, по словам перевозчиков, их пожелания и предложения были полностью проигнорированы. Тогда они отметили, что поправки в законодательство, разработанные главой Мининфраструктуры Андреем Спыну приведут к тому, что «большинство населенных пунктов останутся без транспорта, потому что работать будет невыгодно».