Замминистра обороны РФ: Беларусь остается верным союзником России

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Россия высоко ценит вклад Беларуси в укрепление обороноспособности Союзного государства, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
«Беларусь была и остается ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером Российской Федерации», — цитирует Фомина БелТА.
Генерал-полковник принял участие в торжественном приеме, который был организован в среду, 21 февраля, в белорусском посольстве в Москве по случаю Дня защитника Отечества и Вооруженных сил Беларуси.
На приеме также выступил атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси полковник Алексей Ершов. Он сделал акцент на военно-техническом сотрудничестве двух стран.
«Активно решаются вопросы поставки современных образцов вооружения и военной техники, что благоприятно сказывается не только на повышении обороноспособности Вооруженных Сил Беларуси, но и позволяет укрепить производственную кооперацию белорусских и российских предприятий оборонной промышленности», — отметил полковник.
23 февраля отмечается как День защитника Отечества в некоторых странах постсоветского пространства, в том числе в Беларуси и России. Праздник уходит корнями во времена гражданской войны и связан с принятием воззвания Совнаркома Советской России «Социалистическое отечество в опасности».
Также эта дата считается днем рождения Рабоче-крестьянской Красной Армии, от которой образовались и современные Вооруженные силы Беларуси. Их столетие отмечалось в республике в 2018 году, а в 2017-м была учреждена медаль «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь».