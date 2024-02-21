Замминистра обороны РФ: Беларусь остается верным союзником России

Также эта дата считается днем рождения Рабоче-крестьянской Красной Армии, от которой образовались и современные Вооруженные силы Беларуси. Их столетие отмечалось в республике в 2018 году, а в 2017-м была учреждена медаль «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь».