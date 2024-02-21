Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом, потому что доля недействительных подписей в его поддержку оказалась выше допустимой. Политик подал в Верховный суд два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей и форму ведомости проверки подписных листов. Оба иска были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом.