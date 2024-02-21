Лукашенко объяснил, почему задержался на открытие «Игр будущего»

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, почему приехал позже других лидеров государств на открытие «Игр будущего» в центр «Казань Экспо».
«Дима, не я виноват. Просто мой старый друг (глава Татарстана Рустам Минниханов — Sputnik) поселил меня в лесу», — сказал Лукашенко Пескову. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
На реплику главы белорусского государства пресс-секретарь президента РФ ответил, что все остальные просто чуть раньше пришли.
Помимо Александра Лукашенко на открытии «Игр будущего» присутствовали еще шесть глав государств: России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
При этом каждый из высоких гостей выступил на открытии игр на своем родном языке. Напутствуя участников форума, президент Беларуси сказал: «Наперад у будучыню, сябры!».
«Игры будущего» проходят в Татарстане с 21 февраля по 3 марта. В них участвуют свыше двух тысяч спортсменов из 107 стран.
Беларусь на соревнованиях представлена в семи видах: фиджитал-баскетболе, фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах, виртуальной велогонке, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2. Фиджитал — это инновационное направление в спорте, которое сочетает физические и цифровые активности.