Медведев прокомментировал смерть пилота Кузьминова

Поводов для сожалений в связи с гибелью в Испании летчика Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал российский военный вертолет, нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Собаке — собачья смерть!», — заявил он.
При этом Медведев не стал дальше развивать тему, связанную с пилотом, и отказался высказываться по поводу того, как конкретно умер Кузьминов.
«Я сказал все, что хотел», — заключил зампред Совбеза РФ.
Ранее испанским СМИ стало известно, что Кузьминов был обнаружен мертвым. По информации ABC, его тело нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.
В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть Кузьминова.
До этого в СМИ писали, что в Сети было размещено видеообращение пилота, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, ему заплатили 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).