Нетаньяху заявил, что к миру с палестинцами ведет только путь переговоров

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал утверждение Кнессетом (парламент Израиля) решения израильского кабмина, отвергающего «диктат» по созданию палестинского государства, и отметил, что мир может быть достигнут только через переговоры между сторонами.