Токаев выступил с речью на открытии «Игр Будущего»

Как пишет Акорда, глава государства с официальной трибуны наблюдал за торжественной церемонией открытия «Игры Будущего». После исполнения государственного гимна России президент Владимир Путин объявил игры открытыми.
С напутствием к участникам турнира обратился лидер Казахстана.
«Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!».
Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.
Формат турнира, основанного на «фиджитал-концепции», предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды.
В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в 5 групп или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу Игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира.
Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в «Играх будущего» примут участие 48 представителей нашей страны.
Ранее сообщалось, что Токаев предложил провести следующие «Игры Будущего» в Казахстане.
21 февраля Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. В начале глава государства оценил инициативы «Татнефти» по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Отметим, что Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия «Игр будущего».