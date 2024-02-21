Токаев выступил с речью на открытии «Игр Будущего»

В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в 5 групп или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу Игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира.