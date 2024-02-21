Госдеп утверждает, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

«Резолюции Совета Безопасности ООН требуют от всех стран-участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — утверждал дипломат.