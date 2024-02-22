Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

«Игры будущего» — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории «Игры будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.