Россия готова помочь Молдавии построить независимое государство, заявил Шор

«Обсудили возможности сотрудничества между государствами. Я рад был услышать, что представители РФ искренне хотят помочь построить из Молдовы независимое и процветающее государство. Пока Европа показывает нам блестящую обертку, у России действительно есть возможности и желание помочь, и это она доказывала нам уже неоднократно на деле. Именно благодаря во многом России экономика Молдовы в свое время время активно развивалась. Мы обсудили много насущных проектов, которые могли дать и рабочие места, и развитие сельского хозяйства. Единственный рынок, где хотят покупать нашу продукцию, — рынок России, без условий и всего остального. Мы же можем очень многое сделать вместе с Россией и с СНГ».