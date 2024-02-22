Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

«Правительство республики сразу после ввода российских войск на территорию Украины приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам за исключением гуманитарных причин. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия данных мер», — отмечается в сообщении.
По словам Фиалы, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. «Ряд исключений в правилах уже учтен, но мы будем и далее над этим работать», — добавил премьер.
Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми, то есть не подлежат рассмотрению. С 2023 года этот запрет распространяется и на тех граждан России и Белоруссии, которые также являются гражданами другой страны.
Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или за которым следует.
Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это «отвечает интересам Чехии».
Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. Запрет также не касается тех граждан Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.