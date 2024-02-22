Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. Запрет также не касается тех граждан Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.