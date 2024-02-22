Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины

Орбан практически открыто желает победы на ноябрьских выборах в США бывшему президенту Дональду Трампу и выражает надежду, что он поможет прекратить вооруженный конфликт на Украине. «Через девять месяцев мы будем сильнее, чем сейчас», — заявил премьер, предвкушая победу Трампа, которого он считает своим политическим союзником и с которым у него установились хорошие отношения. Ранее Орбан неоднократно говорил, что, по его мнению, в переговорах об украинском урегулировании должны участвовать не только Украина и Россия, но и Соединенные Штаты, которые оказывают наибольшую финансовую и военную поддержку правительству в Киеве.