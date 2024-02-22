Танцующие робособаки, близнецы и космонавты: как прошла церемония открытия «Игр будущего» в Казани

В среду, 21 февраля, МВЦ «Казань Экспо» превратился в эпицентр волнующего события — торжественной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Эти соревнования, собравшее порядка двух тысяч участников из более чем 100 стран, было насыщено яркими моментами и впечатлениями. Подробнее — в материале «Комсомолки».
Что произошло на открытии «Игр будущего» в Казани
С самого начала дня залы выставочного центра наполнились духом борьбы и соперничества. казанский УНИКС, между прочим чемпион России, открыл групповой этап фиджитал-баскетбола, подарив зрителям захватывающий поединок с американской командой R10 Team USA. Здесь же в скором времени пройдут фиджитал-футбол, фиджитал МОВА и фиджитал-скейтбординг.
Талисманом Игр является виртуальная жар-птица Мира. Для гостей турнира построили целый город Игр будущего с различными активностями: от нейросетей, рисующих картины по портрету, до создания мыла и геля для душа.
Здесь же олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян запустили благотворительную акцию, показав, что спорт может служить и благим делам. Спортсмены бросили вызов зрителям турнира, предложив им побить рекорд по шагам. Каждый шаг приравнивается к 100 рублям. Те участники, которые покажут лучший результат, смогут получить олимпийку с автографами чемпионов. Но для этого придется приложить не мало усилий.
Например корреспонденту «Комсомолки», несмотря на все старания и самоотверженность, не удалось повторить на «шагомере» даже результат фигуристки Алины Загитовой. Она сняв туфли с каблуками, удерживая равновесие в юбке-карандаш и применяя спортивную сноровку, подняла для многих недосягаемую планку в 31 шаг. Ее партнер по акции гимнаст, олимпийский чемпион по спортивной гимнастики Артур Далалоян и вовсе для мужчин и вовсе, причем с явным усилием, установил рубеж рекорда в 41 шаг. У участников и гостей «Игры будущего» будет всего несколько дней, чтобы побить эти рекорды и получить раритетную олимпийку.
На территории выставочного центра «Казань Экспо» в день открытия Игр наравне с олимпийскими чемпионами встретить с детства нам знакомого персонажа Хрюшу из передачи «Спокойной ночи, малыши». Он общался с гостями и поднимал всем настроение. Хрюша своей неожиданностью смог даже напугать Ваню Дмитриенко, а после мило побеседовать с певцом.
Особую атмосферу в «Казань Экспо» отметил и глава Минспорта России Олег Матыцин: «Радостные глаза, позитивные эмоции и радость от общения. Интерес к играм виден».
Настоящее восхищение, безусловно, вызвала именно церемония открытия «Игр будущего». Тысячи спортсменов и миллионы болельщиков со всего мира собрались, чтобы стать свидетелями исторического момента, причем как оффлайн, так и онлайн. После обратного отсчета зрители были погружены в мир трехмерной иллюзии, где аватары главный героев шоу представили дисциплины будущих соревнований: вызовы «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость» и «Технологии». Отметим, что это были старшеклассники — мальчик и девочка. Организаторы так запутали зрителей, когда те самые аватары «прорвались» в реальность. Оказалось, что для этого эффекта были найдены близнецы-сестры и близнецы-братья.
Но стоит отметить и официальное начало церемонии. Дмитрий Билан и Эльмира Калимуллина исполнили гимн России. После чего к участникам обратился президент России Владимир Путин. Его слова о фиджитал-спорте как о символе будущего вызвали бурю аплодисментов, участники, стоя слушали речь главы государства.
«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры Будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды».
Лидер страны затем передал слово почетным гостям церемонии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей речи заявил о желании провести «Игры будущего» у себя в 2025 году. В ответ глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о готовности своей страны принять турнир в 2026-ом.
Особенностью церемонии открытия «Игр будущего» в Казани можно назвать парад стран-участниц «Игр будущего». По подиуму прошли 107 моделей в ярких костюмах, отражающих цвета национальных флагов и символов каждого из государств. Событие вызвало бурю эмоций у зрителей. Еще бы, на каждый наряд их создатели потратили много времени на изучение национальных аспектов, а на пошив несколько недель. Аплодисменты и восторженные возгласы заполнили зал, а гордость за свою Родину читалась на лицах каждого из участников. Они вставали на трибунах едва объявляли их страну.
Но вернемся к основному действию шоу-открытия Игр, которое между прочим создавала команда Игоря Крутого. Она погрузила зрителей в мир фиджитал под названием «Путешествие в будущее», где реальное сосуществовали с виртуальным. Это было захватывающее путешествие молодых геймеров и их игровых близнецов во времени. Футурологические исследования и прогнозы. Что еще надо для первых в истории мультиспортивных соревнований.
В ходе этого увлекательного путешествия зрителям вместе с героями посчастливилось увидеть, как изменяется их родная Казань на протяжении нескольких десятилетий. Они наблюдали за горожанами, использующих антигравитационную обувь, и наслаждались зажигательным танцем робособак. Кстати, это был синхронный танец вместе с людьми. При жтом производители этих механических друзей человека и заверяли, что они не смогут исполнить его из-за своих индивидуальных настроек. Но организаторы шоу вместе с хореографами нашли как обойти этот момент.
Главные герои представления также посетили фиджитал-библиотеку, где общение с великими личностями прошлого стало возможным благодаря виртуальной реальности.
В медицинском центре будущего они увидели, насколько далеко продвинулась система здравоохранения. Примеры киборгизации клеток, сканирование мозга с помощью нанороботов и методы очистки сосудов с помощью микропылесосов поразили зрителей инновационностью этих идей. Многие в зале задумались, а не анонс ли это очередных российских разработок.
Тема оздоровления была продолжена, но у же в масштабе всей планеты — грядущая победа над опустыниванием Земли, поиск новых источников энергии и подводные дата-центры.
Дальше в будущее зрителей перенесли на гиперзвуковых поездах, а после уже Космос и новые планеты. Но оттуда пришлось вернуться обратно в 2024 год, в Казань, чтобы не пропустить начало «Игр будущего», которые и должны дать старт новым инновациям во всем мире.
«Открытие было очень вдохновновляющим. Я жду того будущего, которое показали нам и верю, что смогу сделать что-то, чтобы приблизить его», — призналась «Комсомолке» одна из зрителей Софья Липатова.
Она так говорила, пока ее и дыхание многих других не прервалось в момент появления из виртуального яйца талисмана первых в истории планеты «Игр будущего» цифровой жар-птицы Миры. Над созданием ее образа трудились три студента из Татарстана. Выбор имени символа совпадает с именем одной из древнейшей звезды, которой около шести миллиардов лет. А в переводе с латыни Мира значит «удивительный».
После этого на платформе, которая парила в воздухе, появился Ваня Дмитриенко и DJ Smash. Они исполнили гимн первых в истории международных мульиспортивных соревнований. Как заявил Дмитриенко, гимн перезаписывали два раза, и только спустя много подходов нашли золотую середину.