Танцующие робособаки, близнецы и космонавты: как прошла церемония открытия «Игр будущего» в Казани

Например корреспонденту «Комсомолки», несмотря на все старания и самоотверженность, не удалось повторить на «шагомере» даже результат фигуристки Алины Загитовой. Она сняв туфли с каблуками, удерживая равновесие в юбке-карандаш и применяя спортивную сноровку, подняла для многих недосягаемую планку в 31 шаг. Ее партнер по акции гимнаст, олимпийский чемпион по спортивной гимнастики Артур Далалоян и вовсе для мужчин и вовсе, причем с явным усилием, установил рубеж рекорда в 41 шаг. У участников и гостей «Игры будущего» будет всего несколько дней, чтобы побить эти рекорды и получить раритетную олимпийку.