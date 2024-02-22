Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен

По словам Трасс, «в слишком большой части свободного мира левые правят слишком долго, и результаты слишком очевидны». В качестве примеров она привела пропалестинские акции по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией. Экс-министр сказала, что даже в Британии, где консерваторы у власти, «левые успешно используют суды», чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.