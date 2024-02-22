На СВО погиб гранатометчик из Красноярского края

Максим Кутихин родился в селе Балахта 17 августа 1982 года. Девять классов средней школы окончил в поселке Зеленый Бор, после получил профессию газоэлектросварщика в Шушенском профтехучилище.
В 2000 году он был призван в армию, служил в должности заместителя командира стрелкового взвода. Когда вернулся домой, работал газоэлектросварщиком.
«29 апреля 2023 года Максим Кутихин подписал контракт, служил в должности гранатометчика. Погиб гвардии старшина 9 февраля 2024 года в боях под селом Красное Донецкой Народной Республики. За отвагу и самоотверженность, проявленные при защите Отечества, наш земляк награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в администрации Минусинска.
Родные Максима рассказывают, что он был заядлым рыбаком, очень любил природу и увлекался боксом.
Прощание с ним пройдет 24 февраля с 11:00 до 12:00 в молодежном центре «Защитник» (улица Штабная, 14).