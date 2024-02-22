На СВО погиб гранатометчик из Красноярского края

«29 апреля 2023 года Максим Кутихин подписал контракт, служил в должности гранатометчика. Погиб гвардии старшина 9 февраля 2024 года в боях под селом Красное Донецкой Народной Республики. За отвагу и самоотверженность, проявленные при защите Отечества, наш земляк награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в администрации Минусинска.