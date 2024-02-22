За что Токаев поблагодарил Путина во время Игр будущего в Казани

Лидер Казахстана с официальной трибуны наблюдал за торжественной церемонией открытия Игр будущего. После исполнения государственного гимна России президент Владимир Путин объявил игры открытыми.
С напутствием к участникам турнира обратился лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!».
Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.
Формат Игр будущего
Формат турнира, основанного на «фиджитал-концепции», предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды.
В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в пять групп, или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость.
В программу Игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира.
Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в Играх будущего примут участие 48 представителей республики.
Экскурсия для лидеров стран на Играх будущего
После церемонии Президент Казахстана и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс «Казань Экспо», в котором пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира Игры будущего.
В ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, «фиджитал-лабораторию», а также рассказали об особенностях инновационного «фиджитал-движения», объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).
На одной из площадок президент побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе «Футбол для дружбы».
В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК «Астана».
Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.