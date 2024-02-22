Байден назвал климатические изменения основной угрозой существованию человечества

В декабре 2015 года по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 193 члена всемирной организации, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и Евросоюз поддержали Парижское соглашение по климату. Цель документа — не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и сделать все возможное, чтобы удержать рост на отметке 1,5 градуса. Ученые полагают, что более значительное потепление может привести к необратимым последствиям для экологии. По данным Всемирной метеорологической организации ООН, средняя температура в 2022 году была на 1,15 градуса (1,02 — 1,27 градуса) выше, чем среднегодовые показатели в 1850—1900 годах.