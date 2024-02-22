Игорь Кобзев и Марьяна Лысенко обсудили перспективы развития медицины в Приангарье

«Наша больница занимается реабилитацией с 2003 года. Сегодня Марьяне Лысенко представили ряд методик, благодаря которым восстанавливаются бойцы СВО. Это новое оборудование, которое мы недавно получили: перчатка с биосвязью и элементами искусственного интеллекта для восстановления мелкой моторики и координации, а также специальный аппарат “Артромот”, который применяется для раннего и безболезненного восстановления подвижности тазобедренного и коленного суставов», — рассказала Елена Семенищева.