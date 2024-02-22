Игорь Кобзев и Марьяна Лысенко обсудили перспективы развития медицины в Приангарье

Вместе с Губернатором региона Игорем Кобзевым она ознакомилась с работой ведущих медицинских учреждений и оценила качество медицинского обслуживания.
Марьяна Лысенко посетила центр восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицина», Иркутскую областную клиническую больницу, Иркутскую областную детскую клиническую больницу, Иркутский городской перинатальный центр, а также Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ).
«Наша больница занимается реабилитацией с 2003 года. Сегодня Марьяне Лысенко представили ряд методик, благодаря которым восстанавливаются бойцы СВО. Это новое оборудование, которое мы недавно получили: перчатка с биосвязью и элементами искусственного интеллекта для восстановления мелкой моторики и координации, а также специальный аппарат “Артромот”, который применяется для раннего и безболезненного восстановления подвижности тазобедренного и коленного суставов», — рассказала Елена Семенищева.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в центре применяют современные методики, разрабатывают индивидуальные подходы, а также осуществляют постоянный мониторинг эффективности лечения. Реабилитацию ежегодно проходит порядка тысячи пациентов.
Марьяна Лысенко поблагодарила врачей за профессионализм и обратила внимание на важность работы мультидисциплинарной команды врачей.
«Приятно удивило, что развивая современные технологии реабилитации, иркутские врачи не пренебрегают традиционными практиками. Уважительное отношение к клиническому опыту и развитие инноваций в комплексе дают результаты, которыми, безусловно, можно гордиться. В учреждении собрана по-настоящему уникальная мультидисциплинарная команда специалистов», — подчеркнула Марьяна Лысенко.
Главный врач ГБУЗ «Иркутская областная детская клиническая больница» Юрий Козлов представил Марьяне Лысенко проект строительства нового корпуса учреждения.
«Думаю, правильнее будет назвать этот проект даже не больницей, а центром детского здоровья. В будущем это учреждение сможет принять детей из многих регионов нашей страны. Для этого есть все условия сегодня — и поддержка Губернатора, и прекрасный коллектив, и активный руководитель больницы», — отметила Марьяна Лысенко.
«Проект создания современного центра оздоровления детей на базе клинической детской больницы важен для нас. Буквально несколько дней назад его включили в Топ-100 идей, поддержанных Агентством стратегических инициатив. В рейтинг включают лучшие инициативы регионов, которые в дальнейшем будут тиражировать по всей стране. Ценно, что из множества идей, представленных профессионалами, был отобран этот проект», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Также она обратила внимание на раннее вовлечение молодых людей в медицинскую специальность. В частности, это касается развития проектов медицинских классов.
«В школах Иркутской области функционируют семь классов медицинской направленности. Радует, что это направление в регионе планируют развивать и дальше. Ранняя профориентация, раннее вовлечение в профессию и в дальнейшем традиционное наставничество — это очень важно», — сказала она.
Специалисты Иркутской областной клинической больницы поделились успешным опытом развития трансплантации органов и тканей человека. В Иркутской областной детской клинической больнице Марьяне Лысенко представили новый ангиограф, закупленный по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Это первый такой аппарат, который поставлен в детскую больницу за Уралом. Оборудование позволяет получать детальные изображения артерий, вен, капилляров и кровотока внутри них.