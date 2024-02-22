В Находке горожан предупредили об учениях с боевой стрельбой

В Находке на полигоне бухты Анна, расположенном в заливе Петра Великого, сегодня, 22 февраля, начались тактические учения с боевой стрельбой и использованием средств поражения экипажами Морской авиации Тихоокеанского флота. Военное мероприятие будет проходить с 12:00 до 22:00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находкинского округа.