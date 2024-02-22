Приморский снайпер рассказал, как чуть не погиб при обстреле: «Спрыгнули со второго этажа, и дом сложился за нами»

В эти дни в Якутске находится полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что стрельбище в Якутии позволяет работать на фантастические дальности — до 4 км. Одной из главных целей поездки является реализация мастер-плана городов Якутск и Нерюнгри. Также вице-премьер посетит креативный кластер «Квартал Труда», где ему представят продукцию резидентов ТОР «Патриотическая».