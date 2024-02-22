Приморский снайпер рассказал, как чуть не погиб при обстреле: «Спрыгнули со второго этажа, и дом сложился за нами»

«Нас просто ждали, выслеживали. Нам повезло, что он первым выстрелом не попал в дом, а попал рядом. Мы спрыгнули со второго этажа, и вторым выстрелом дом сложился за нами», — поделился «Ярый» с VestiPrim.
На счету снайпера-морпеха более 100 подтвержденных целей. На СВО Якубов с апреля 2022 года, там он работает в лесополосе и городской застройке. По его словам, снайперу требуются метеостанция, бинокль с дальномером, маскировочная сеть, а точный выстрел начинается с замеров.
«На стрельбище все точно так же, как в зоне спецоперации, только дистанции там зачастую в разы больше. На 11 часов цель наблюдаешь, 1150 — дистанция», — рассказал командир группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.
В эти дни в Якутске находится полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что стрельбище в Якутии позволяет работать на фантастические дальности — до 4 км. Одной из главных целей поездки является реализация мастер-плана городов Якутск и Нерюнгри. Также вице-премьер посетит креативный кластер «Квартал Труда», где ему представят продукцию резидентов ТОР «Патриотическая».