Лукашенко поздравил коллектив Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» с 50-летием со дня открытия

«За полувековую историю на его трассах и склонах выросла целая плеяда именитых атлетов — победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. И сейчас лучшие белорусские тренеры готовят достойную смену нашим прославленным чемпионам по зимним видам спорта, воспитывают настоящих патриотов страны», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня «Раубичи» — суперсовременный многофункциональный спортивный и туристический объект, широко известный во всем мире. Здесь на высоком организационном уровне проходят крупнейшие международные соревнования по биатлону, лыжным гонкам, фристайлу.
Президент поблагодарил трудовой коллектив, ветеранов и всех, кто внес вклад в становление и развитие центра, за ответственное отношение к делу и профессионализм.
«Желаю крепкого здоровья, мира, добра и новых больших достижений во славу Беларуси», — пожелал глава государства.