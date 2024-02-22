Лукашенко поздравил коллектив Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» с 50-летием со дня открытия

«За полувековую историю на его трассах и склонах выросла целая плеяда именитых атлетов — победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. И сейчас лучшие белорусские тренеры готовят достойную смену нашим прославленным чемпионам по зимним видам спорта, воспитывают настоящих патриотов страны», — отметил глава государства.