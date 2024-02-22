Тихоокеанский флот провел учения по отражению налета «вражеских» дронов

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота, размещённых в Приморье и на Камчатке, успешно прошли комплексные учения по противодействию терроризму, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Отмечается, что в мероприятиях принимали участие подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Их основная задача состояла в предотвращении проникновения квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов на территорию военных объектов.
Военнослужащие успешно отработали алгоритмы действий по подавлению попыток пролёта «вражеских» БПЛА. Уточняется, что учения были проведены «согласно плану обеспечения охраны и обороны воинских объектов флота».