Япония запретила экспорт в Россию еще 5 категорий товаров

«При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (выделено красным как добавленное 22 февраля 2024 года — ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — говорится в сообщении министерства.