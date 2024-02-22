Власти Приморья купили за 56 млн турбазу и обещают на ней создать центр реабилитации

Власти Приморья выкупили за 56 млн рублей одну из старейших турбаз Партизанска «Горные ключи», расположенную в Лозовом. В зданиях и сооружениях бывшей турбазы планируется провести реконструкцию. Краевой Минспорт планирует в дальнейшем на ней создать региональный центр реабилитации и абилитации для людей с ограничениями по здоровью. Информация об этом прозвучала на заседании социального комитета Заксобрания Приморья (ЗС ПК), на котором обсуждался вопрос реабилитации, в том числе участников специальной военной операции (СВО), сообщает ИА PrimaMedia.
Средства на приобретение базы «Горные ключи» для создания специализированной инфраструктуры были выделены из краевого бюджета в 2023 году. Комплекс зданий и сооружений включает общежитие, гараж, столовую, жилой дом для малосемейных, административно-бытовой комплекс, а также земельный участок, на территории которого расположены сооружения.
«Общий объем выделенных на эти цели средств — 56,1 млн рублей. В январе зарегистрировано право собственности на это имущество. Передано пока в оперативное управление краевой Школы олимпийского резерва», — проинформировала депутатов замминистра физкультуры и спорта Приморья Ирина Разумова.
«Но мы планируем создать на базе этого комплекса зданий комплекс реабилитации и абилитации. Почему и было принято решение приобрести имущество в этом месте. В микрорайоне Лозовый и вообще Партизанском городском округе планируется создание целого кластера спортивных сооружений», — отметила Разумова.
Здания базы «Горные ключи» будут реконструированы. Замминистра уточнила, что в настоящее время разрабатывается техническое задание, Минспорта будет выходить на депутатов с инициативой о выделении средства на разработку проектно-сметной документации и в дальнейшем на выполнение строительно-монтажных работ.
«Плюс в 5 км от этого места есть плавательный бассейн, который в том числе оснащен специальными подъемниками для инвалидов. Поэтому этот кластер будет использоваться для реабилитации и абилитации средствами физической культуры лиц, которые будут проживать на базе приобретенного имущества», — сказала замглавы краевого Минспорта.
Региональный спортивно-восстановительный центр на базе «Горных ключей» станет одной из составляющих сети действующих в Приморье центров адаптивной физкультуры и спорта. Такие центры действуют в 17 муниципалитетах. С инициативой создать в Лозовом центр реабилитации для людей с ограничениями по здоровью ранее выступал глава Минспорта Приморья Жан Кузнецов. Вопрос восстановления людей после тяжелых болезней особенно обострился с началом специальной военной операции.
По информации министерства, представленной на комитете, в 2023 году реабилитацию в центрах адаптивной физкультуры и спорта прошли 760 человек, в том числе 29 участников СВО. В 2024 году запланирована реабилитация и абилитация 930 человек, из них 34 участника СВО. Всего в рамках краевой программы реабилитации и привлечения к спортивным занятиям, средствами реабилитации в 2023 году были обеспечены 162 участника СВО.