Власти Приморья купили за 56 млн турбазу и обещают на ней создать центр реабилитации

По информации министерства, представленной на комитете, в 2023 году реабилитацию в центрах адаптивной физкультуры и спорта прошли 760 человек, в том числе 29 участников СВО. В 2024 году запланирована реабилитация и абилитация 930 человек, из них 34 участника СВО. Всего в рамках краевой программы реабилитации и привлечения к спортивным занятиям, средствами реабилитации в 2023 году были обеспечены 162 участника СВО.