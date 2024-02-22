Активист МГЕР из Иркутской области Николай Бражников отправился в зону СВО в качестве добровольца

— Я горжусь своим коллегой, молодогвардейцем Николаем Бражниковым. Он ни раз ездил с гуманитарными миссиями в новые территории России. Ни словом, а делом доказывал свою любовь к Родине и патриотизм. Сегодня он принял очень важное волевое решение — отправиться на передовую. Горжусь, что у нас такая молодежь. Удачи, Коля, возвращайся домой живым и здоровым. Мы тобой гордимся! — сказал руководитель Иркутского регионального отделения МГЕР, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Даниил Литвинов.