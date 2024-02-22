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Активист МГЕР из Иркутской области Николай Бражников отправился в зону СВО в качестве добровольца

Активист Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Николай Бражников отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Он стал частью подразделения ГРОМ «Каскад». Вместе с ним на фронт отправились ещё 15 активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты». Об этом было объявлено на XI Съезде «Молодой Гвардии», который прошёл 20 февраля в Москве.
Источник: ТК Город

— Желание и решение поехать в качестве добровольца у меня появилось после очередной гуманитарной миссии на Донбассе. Я убежден, что мужская часть населения должна объединиться, как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, и дать отпор нацистскому режиму. Мы должны защитить наш народ, наших женщин и детей, нашу Родину! Враг будет разбит, Победа будет за нами! — сказал Николай Бражников.

Ребят проводил секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

— Я горжусь своим коллегой, молодогвардейцем Николаем Бражниковым. Он ни раз ездил с гуманитарными миссиями в новые территории России. Ни словом, а делом доказывал свою любовь к Родине и патриотизм. Сегодня он принял очень важное волевое решение — отправиться на передовую. Горжусь, что у нас такая молодежь. Удачи, Коля, возвращайся домой живым и здоровым. Мы тобой гордимся! — сказал руководитель Иркутского регионального отделения МГЕР, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Даниил Литвинов.