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Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

Хабаровский краевой суд признал движение экстремистской организацией.
Источник: AP 2023

Краевой суд Хабаровска приравнял движение «Я/мы Сергей Фургал» к экстремизму. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение “Я/мы Сергей Фургал” признано экстремистской организацией», — сообщили в ведомстве.

Ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что не признает вину по делу о хищении активов «МСП Банка».

По словам обвинителя, Фургал не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на посту губернатора.