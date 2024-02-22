Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

Краевой суд Хабаровска приравнял движение «Я/мы Сергей Фургал» к экстремизму. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение “Я/мы Сергей Фургал” признано экстремистской организацией», — сообщили в ведомстве.
Ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что не признает вину по делу о хищении активов «МСП Банка».
По словам обвинителя, Фургал не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на посту губернатора.