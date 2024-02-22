Шавкат Мирзиёев предложил в 2026 году провести «Игры будущего» в Узбекистане. Видео

Напомним, что высокотехнологичное спортивное шоу «Игры будущего» будет проводиться с 21 февраля по 3 марта. В гибридных спортивных состязаниях принимают участие почти 300 команд из более 100 стран, в том числе Узбекистана. Наши соотечественники выступят в таких видах, как фиджитал-хоккей, виртуальные велогонки, спортивное программирование.