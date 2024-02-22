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Шавкат Мирзиёев предложил в 2026 году провести «Игры будущего» в Узбекистане. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев обсудил проект Трансафганской железной дороги на встрече с Владимиром Путиным, а также предложил провести спортивное шоу «Игры будущего» в Узбекистане через два года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы главы государства, в рамках рабочего визита в Казань 21 февраля Шавкат Мирзиёев встретился с Владимиром Путиным, а затем принял участие в церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

В ходе встречи лидеры наших стран поговорили об актуальных вопросах двусторонней повестки, в том числе практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Москве 5—7 октября прошлого года.

Также стороны обсудили вопросы совместного развития эффективных транспортных коридоров, углубления сотрудничества в области железнодорожного транспорта. В частности, президент Узбекистана остановился на проекте строительства Трансафганской железной дороги.

В заключение состоялся обмен мнениями по региональной повестке, рассмотрен график предстоящих международных мероприятий.

Церемония открытия первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» прошла в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Здесь также присутствовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и другие зарубежные гости. Участникам мероприятия показали видеоролик с представлением дисциплин «Игр будущего», а также театрализованное представление.

Глава нашего государства пожелал успехов участникам и предложил провести «Игры будущего» 2026 года в Узбекистане.

После церемонии лидеры стран посетили тематическую выставку, понаблюдали за соревнованиями по киберспорту, процессом тренировок по фиджитал-футболу, ознакомились с арт-объектами и стендами, рассказывающими о текущем развитии и перспективах нового направления в спорте.

По завершении рабочего визита в международном аэропорту президента Узбекистана проводил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что высокотехнологичное спортивное шоу «Игры будущего» будет проводиться с 21 февраля по 3 марта. В гибридных спортивных состязаниях принимают участие почти 300 команд из более 100 стран, в том числе Узбекистана. Наши соотечественники выступят в таких видах, как фиджитал-хоккей, виртуальные велогонки, спортивное программирование.

Шавкат Мирзиеев