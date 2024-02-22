Шавкат Мирзиёев предложил в 2026 году провести «Игры будущего» в Узбекистане. Видео

По информации пресс-службы главы государства, в рамках рабочего визита в Казань 21 февраля Шавкат Мирзиёев встретился с Владимиром Путиным, а затем принял участие в церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
В ходе встречи лидеры наших стран поговорили об актуальных вопросах двусторонней повестки, в том числе практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Москве
Также стороны обсудили вопросы совместного развития эффективных транспортных коридоров, углубления сотрудничества в области железнодорожного транспорта. В частности, президент Узбекистана остановился на проекте строительства Трансафганской железной дороги.
В заключение состоялся обмен мнениями по региональной повестке, рассмотрен график предстоящих международных мероприятий.
Церемония открытия первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» прошла в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Здесь также присутствовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и другие зарубежные гости. Участникам мероприятия показали видеоролик с представлением дисциплин «Игр будущего», а также театрализованное представление.
Глава нашего государства пожелал успехов участникам и предложил провести «Игры будущего» 2026 года в Узбекистане.
После церемонии лидеры стран посетили тематическую выставку, понаблюдали за соревнованиями по киберспорту, процессом тренировок по фиджитал-футболу, ознакомились с арт-объектами и стендами, рассказывающими о текущем развитии и перспективах нового направления в спорте.
По завершении рабочего визита в международном аэропорту президента Узбекистана проводил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, что высокотехнологичное спортивное шоу «Игры будущего» будет проводиться с 21 февраля по 3 марта. В гибридных спортивных состязаниях принимают участие почти 300 команд из более 100 стран, в том числе Узбекистана. Наши соотечественники выступят в таких видах, как фиджитал-хоккей, виртуальные велогонки, спортивное программирование.