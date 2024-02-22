Роднина объяснила, почему Валиева стояла рядом с Путиным на «Играх будущего»

Напомним, что Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Ее спортивные результаты были аннулированы с 25 декабря 2021 года, лишилась она и своей главной награды — золота Олимпиады-2022 в командных соревнованиях. Других крупных титулов Валиева не завоевывала.