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Генштаб Беларуси: Польша и США готовили теракт для передела земель

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Спецслужбы Польши и США задумывали теракт против польских граждан, чтобы обвинить в нем Беларусь и Россию и на этом фоне начать передел территорий в регионе, заявил замначальника генштаба белорусских ВС по научной работе Виктор Тумар.
Источник: РИА "Новости"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко во вторник на совещании с руководством госорганов системы нацбезопасности заявил, что польская и американская разведки готовят провокацию против поляков, в которой обвинят Минск и Москву.

Ранее президент на общем собрании Белкоопсоюза отмечал, что белорусская оппозиция проводит переговоры с некоторыми западными лицами о том, что «Польша имеет право на западные земли Беларуси, а в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных российских земель».

«Президент Беларуси обращается к народу Польши, не к президенту или правительству Польши. Именно к народу. Это мощный посыл, который разрушает всю информационную кампанию, которую они выстраивают против нас, просто одним щелчком», — сказал Тумар в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, акция, которую задумывали осуществить польские и американские спецслужбы, является началом плана по отторжению белорусских западных областей и включению в состав Беларуси западных областей России. Как отметил представитель генштаба, Польша и США хотели провести террористический акт, чтобы настроить поляков против Беларуси и России и осуществить этот план.

«Это как раз начало», — добавил он.

Тумар также подчеркнул, что «каждая военная кампания начинается с мощной информационной повестки».