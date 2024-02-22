Генштаб Беларуси: Польша и США готовили теракт для передела земель

Глава белорусского государства Александр Лукашенко во вторник на совещании с руководством госорганов системы нацбезопасности заявил, что польская и американская разведки готовят провокацию против поляков, в которой обвинят Минск и Москву.
Ранее президент на общем собрании Белкоопсоюза отмечал, что белорусская оппозиция проводит переговоры с некоторыми западными лицами о том, что «Польша имеет право на западные земли Беларуси, а в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных российских земель».
«Президент Беларуси обращается к народу Польши, не к президенту или правительству Польши. Именно к народу. Это мощный посыл, который разрушает всю информационную кампанию, которую они выстраивают против нас, просто одним щелчком», — сказал Тумар в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, акция, которую задумывали осуществить польские и американские спецслужбы, является началом плана по отторжению белорусских западных областей и включению в состав Беларуси западных областей России. Как отметил представитель генштаба, Польша и США хотели провести террористический акт, чтобы настроить поляков против Беларуси и России и осуществить этот план.
«Это как раз начало», — добавил он.
Тумар также подчеркнул, что «каждая военная кампания начинается с мощной информационной повестки».