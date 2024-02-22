Генштаб Беларуси: Польша и США готовили теракт для передела земель

«Президент Беларуси обращается к народу Польши, не к президенту или правительству Польши. Именно к народу. Это мощный посыл, который разрушает всю информационную кампанию, которую они выстраивают против нас, просто одним щелчком», — сказал Тумар в эфире телеканала ОНТ.