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В Перми профильных руководителей администрации назначат на постоянные должности

Назначение на должности прошло согласование в Министерстве образования и науки Пермского края.

И.о. заместителя главы Перми по социальным вопросам Екатерина Мальцева и и.о. начальника городского департамента образования Ольга Ершова успешно прошли защиту на постоянную должность.

В краевом Минобре пояснили, Екатерина Мальцева и Ольга Ершова представили и защитили программу развития отрасли образования в Перми.

Их кандидатуры получили единогласное одобрение на назначение конкурсной комиссией. В ее состав вошли представители краевого Минобра и Минпросвещения России. Приказ о назначении на постоянные должности в скором времени подпишет глава Перми Эдуард Соснин.

В Пермском крае процедура назначения профильных руководителей в отрасли образования и социальных вопросов на протяжении двух последних лет проходит по согласованию с краевым Минобром и участием Минпросвещения РФ.