В Перми профильных руководителей администрации назначат на постоянные должности

И.о. заместителя главы Перми по социальным вопросам Екатерина Мальцева и и.о. начальника городского департамента образования Ольга Ершова успешно прошли защиту на постоянную должность.
В краевом Минобре пояснили, Екатерина Мальцева и Ольга Ершова представили и защитили программу развития отрасли образования в Перми.
Их кандидатуры получили единогласное одобрение на назначение конкурсной комиссией. В ее состав вошли представители краевого Минобра и Минпросвещения России. Приказ о назначении на постоянные должности в скором времени подпишет глава Перми Эдуард Соснин.
В Пермском крае процедура назначения профильных руководителей в отрасли образования и социальных вопросов на протяжении двух последних лет проходит по согласованию с краевым Минобром и участием Минпросвещения РФ.