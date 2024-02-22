Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь — короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Днем основания Королевства Саудовская Аравия, сообщается в Telegram-канале Акорды.
"Сегодня Саудовская Аравия, обладающая незыблемым политическим авторитетом и динамично развивающейся экономикой, является уважаемым членом международного сообщества. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь добивалась высоких целей под Вашим руководством.
Мы рассматриваем Королевство как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Убежден, что наше взаимодействие, основанное на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге, будет и впредь способствовать укреплению обоюдовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", — говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу — счастья и процветания.
Напомним, в июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Джидде, Саудовской Аравии, по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.
Его визит начался с посещения второй святыни ислама — мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Позже в Джидде состоялся саммит «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива». О чем говорил во время своей речи Токаев, мы писали тут.
Ровно за год до этого события президент Казахстана также посещал Джидду — там Токаев проводил переговоры с наследным принцем.
Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что Салман бен Абдельазиз Аль Сауд родился 31 декабря 1935 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Является королем с 2015 года.
Последний из сыновей Абдулазиза ибн Сауда — основателя Саудовской Аравии. Так как Салман бен Абдельазиз Аль Сауд возглавил Королевство в преклонном возрасте, в 79 лет, его сын наследный принц Мухаммед бин Салман взял на себя многие обязанности отца в качестве главы государства и правительства.