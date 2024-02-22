Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Мы рассматриваем Королевство как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Убежден, что наше взаимодействие, основанное на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге, будет и впредь способствовать укреплению обоюдовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", — говорится в телеграмме.