Лукашенко надеется на первые места белорусов в «Играх будущего»

Ранее в среду Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Татарстан, где в том числе посетил церемонию открытия «Игр будущего».
Отвечая на вопрос, какое место может занять белорусская сборная, Лукашенко подчеркнул, что страна рассчитывает на первые места.
«Первые. Конечно, традиционно Россия не отдаст самое первое. Где-то так», — цитирует белорусского лидера РИА Новости со ссылкой на Life.ru.
Лукашенко также положительно оценил церемонию открытия Игр и сам турнир.
«Игры будущего» проходят в Татарстане с 21 февраля по 3 марта. В них участвуют свыше двух тысяч спортсменов из 107 стран.
Беларусь на соревнованиях представлена в семи видах: фиджитал-баскетболе, фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах, виртуальной велогонке, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2. Фиджитал — это инновационное направление в спорте, которое сочетает физические и цифровые активности.