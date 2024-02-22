В Башкирии детский омбудсмен получил новые полномочия

Депутаты приняли закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Башкортостан “Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан”, который направлен на борьбу с буллингом среди детей.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что были расширены полномочия детского омбудсмена. В частности, законом установлено, что уполномоченный по инициативе родителей может принимать участие в переговорах конфликтующих сторон и вправе обращаться в Государственное Собрание с предложениями о проведении парламентских расследований или парламентских слушаний по фактам нарушения прав и законных интересов детей.
«Парламентская рабочая группа принимала участие в урегулировании отдельных конфликтных ситуаций в школьной среде и выработала ряд предложений, — сказал Константин Толкачев. — В новом созыве парламента рабочая группа расширила формат — будет заниматься вопросами девиантного (деструктивного) поведения учащихся в целом».
Спикер парламента уверен, что деятельность уполномоченного по правам ребенка имеет особое значение как с позиции профилактики травли, так и с позиции разрешения развивающихся конфликтов.