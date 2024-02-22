В Башкирии детский омбудсмен получил новые полномочия

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что были расширены полномочия детского омбудсмена. В частности, законом установлено, что уполномоченный по инициативе родителей может принимать участие в переговорах конфликтующих сторон и вправе обращаться в Государственное Собрание с предложениями о проведении парламентских расследований или парламентских слушаний по фактам нарушения прав и законных интересов детей.