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Губернатор Куйвашев наградил выдающихся уральцев

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля, УралПолит.Ru. Глава региона Евгений Куйвашев отметил выдающихся уральцев госнаградами и знаками отличия. Среди награждаемых были медработники, ученые, общественные деятели, работники предприятий, а также представители муниципальной и региональной власти. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.
Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы отмечаем 90 лет со дня образования Свердловской области. Это время трудовых свершений и успехов,. И за каждым достижением, за каждым открытием, каждой новой идеей и реализованным проектом стоят конкретные люди», — отметил Куйвашев.

Всего наград удостоились больше сорока уральцев, в числе которых — шесть работников РЖД и восемь представителей «Нижнетагильского металлургического комбината». Сотрудники предприятия ЕВРАЗА получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоились почетных званий «Заслуженный металлург РФ».

Некоторым были присвоены звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник высшей школы РФ». Кроме того, среди награждаемых — главный раввин региона Зелиг Ашкенази. Губернатор отметил его за выдающиеся достижения в сфере соцразвития знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Также наградой за достижения в сфере социально-экономического развития был отмечен гендиректор «Синары-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Помимо этого, госнаградами РФ, наградами главы государства, наградами федеральных органов исполнительной власти страны и наградами региона были отмечены еще 40 человек.