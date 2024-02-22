Губернатор Куйвашев наградил выдающихся уральцев

«В этом году мы отмечаем 90 лет со дня образования Свердловской области. Это время трудовых свершений и успехов,. И за каждым достижением, за каждым открытием, каждой новой идеей и реализованным проектом стоят конкретные люди», — отметил Куйвашев.
Всего наград удостоились больше сорока уральцев, в числе которых — шесть работников РЖД и восемь представителей «Нижнетагильского металлургического комбината». Сотрудники предприятия ЕВРАЗА получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоились почетных званий «Заслуженный металлург РФ».
Некоторым были присвоены звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник высшей школы РФ». Кроме того, среди награждаемых — главный раввин региона Зелиг Ашкенази. Губернатор отметил его за выдающиеся достижения в сфере соцразвития знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Также наградой за достижения в сфере социально-экономического развития был отмечен гендиректор «Синары-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
Помимо этого, госнаградами РФ, наградами главы государства, наградами федеральных органов исполнительной власти страны и наградами региона были отмечены еще 40 человек.