Литва с 1 марта запретит высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

«Также было принято решение запретить [c 1 марта] посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пунктах пропуска “Кена” и “Кибартай”, за исключением случаев, которые будут определяться Государственной пограничной службой», — говорится в сообщении на правительственном портале Литвы. Решение было приняло 21 февраля после рассмотрения литовским кабмином рекомендаций министерства внутренних дел страны.
Кроме того, Вильнюс анонсировал закрытие двух КПП на границе с Белоруссией в Лаворишкесе и Райгардасе. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.