Литва с 1 марта запретит высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Литвы с 1 марта запретят высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через прибалтийскую республику в Калининград, на контрольно-пропускных пунктах в Кене на границе с Белоруссией и в Кибартае на границе с Калининградской областью. Об этом сообщил кабинет министров республики.