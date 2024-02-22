Politico: Байден хочет сделать новым генсеком НАТО премьера Нидерландов

Накануне Politico писало, что выдвижение Марка Рютте на пост генсека НАТО поддерживают примерно две трети глав стран альянса. Как отмечает издание, поддержка нидерландского премьер-министра со стороны американского президента еще больше увеличит число его сторонников.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла
При этом командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм утверждает, что Марк Рютте «весьма вероятно» получит место генсека. По информации Politico, заявку Рютте одобрят перед июльским саммитом НАТО. Politico отмечает, что возможный переход на пост генсека альянса рассматривали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.
Срок полномочий действующего генсека альянса истекает в октябре 2024 года. Согласно правилам НАТО, кандидатуру должны поддержать каждый из 31 главы стран-члена.
Агентство Bloomberg сообщало, что кандидатуру Марка Рютте пока не одобрила Турция. Страна хочет, чтобы новый генсек гарантировал нейтралитет по отношению к Греции и Кипру, с которыми у Анкары есть давние территориальные споры.
Петр Бузлаев