Politico: Байден хочет сделать новым генсеком НАТО премьера Нидерландов

На полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 16—19 февраля , Рютте говорил, что совершил ошибку, когда в прошлом октябре публично проявил интерес к должности генсека. «Мне не следовало этого делать, поэтому я решил больше об этом не говорить», — сказал он.