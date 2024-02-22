Песков: линейно приравнивать военкоров к участникам СВО неправильно

При этом Песков подчеркнул, что военкоры проявляют огромное мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до сограждан и до граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Он также отметил, что «их героическая работа также заслуживает отдельной оценки, отдельной квалификации». «Здесь, наверное, действительно стоит подумать», — сказал представитель Кремля, но при этом отметил, что военных корреспондентов достаточно часто «награждают должным образом», «то есть их труд видят и героизм замечают».