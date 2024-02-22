На похороны погибших на СВО в Уфе выделят 1,6 млн рублей

Победителем аукциона стал его единственный участник — предприниматель Марат Хаматзянов, согласившийся исполнить контракт по его начальной цене — 1,6 млн руб. Финансирование предусмотрено за счет субсидий из городского бюджета.



В перечень услуг входит доставка из магазина на дом гроба, венков и других предметов, перемещение гроба с телом к месту захоронения, погребение, установка металлического памятника или деревянного креста с табличкой и фотографией и другое. Всего в перечне 25 услуг, сумма их стоимостей составляет 67 тыс. руб.



Услуги необходимо оказывать до 31 декабря. Заявки на погребение подрядчик обязан принимать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.



Марат Хаматзянов занимается ритуальными услугами.