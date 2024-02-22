Администрация Челябинска не согласовала пикет памяти Бориса Немцова

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.
Как следует из комментария, акция планировалась 27 февраля в сквере на Алом поле.
В опубликованном Щербаковым ответе мэрии говорится, что «площадка по ранее поданному инициативной группой граждан уведомлению занята для проведения иного мероприятия, в связи с чем проведение заявленного публичного мероприятия в указанном месте и времени не представляется возможным».
Чиновники указали, что в городе имеются специально отведенные площадки для «массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения». Например, парковка у Ледовой арены «Трактор» и танцевальная веранда и прилегающая к ней территория в парке Тищенко в Металлургическом районе. Но и эти локации 27 февраля будут заняты.
«Предлагаю вам изменить время и место проведения мероприятия и провести его в иную дату при условии возможности проведения на одной из специально отведенных площадок», — говорится в документе.