Администрация Челябинска не согласовала пикет памяти Бориса Немцова

Чиновники указали, что в городе имеются специально отведенные площадки для «массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения». Например, парковка у Ледовой арены «Трактор» и танцевальная веранда и прилегающая к ней территория в парке Тищенко в Металлургическом районе. Но и эти локации 27 февраля будут заняты.