Во время выборов в Крыму транспорт будет ходить по расписанию рабочего дня

Во время президентских выборов общественный транспорт в Крыму будет курсировать по расписанию рабочего дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня, — рассказал руководитель региона.
Такое решение принято для того, чтобы обеспечить избирательное право жителей. Организовать соответствующую работу транспорта должны власти крымских муниципалитетов, а также региональный Минтранс.