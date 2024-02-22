В хабаровском аэропорту встретили участников СВО и провели концерт

«Мы не знаем, сколько бойцов летит этим рейсом, не знаем их имен, но для нас это и не важно. Нам важно, чтобы каждый из них понял, что дома его ждут не только родные и близкие, но и даже самые не знакомые люди. Мы ждем и верим, что ребята очень скоро вернутся домой с победой», — рассказала заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» по связям с общественностью Ксения Кириченко.