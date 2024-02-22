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Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что Россия может дойти до Киева: если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию — город управляется противниками РФ во главе с США, киевский режим — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны.
Источник: РИА "Новости"

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам ещё придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

Он отметил, что тому есть причины.

«Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединёнными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому да, это может быть и Киев», — пояснил зампред Совбеза.

Медведев Дмитрий