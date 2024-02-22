Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам ещё придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.