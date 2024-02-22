Членов семьи президента Казахстана хотят запретить хоронить в Национальном пантеоне

Проект постановления Минкультуры и информации «О внесении изменений в постановление правительства РК от 15 апреля 2020 года № 208 “Об утверждении Положения о Национальном пантеоне” был опубликован 19 февраля. Его публичное обсуждение продлится до 4 марта.
В новой редакции документа предлагается внести изменения в список лиц, которые подлежат погребению на территории пантеона в Астане.
В списке остаются:
- президенты Казахстана; премьер-министры и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, госсоветники, руководители Администрации президента, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка;
- министры, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
- лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;
- граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней;
- граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»;
- граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;
- другие граждане по особому решению президента.
Наряду с этим с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие супруги.
Из списка хотят исключить следующих лиц:
- члены семьи президента;
- госсекретари Конституционного совета; граждане, награжденные орденами «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев».
В обосновании документа говорится, что «Конституционный закон “О Первом Президенте РК — Елбасы” утратил силу Конституционным законом “О признании утратившим силу Конституционного закона “О Первом Президенте РК” — Елбасы”.
Отметим, что проект данного постановления уже выносили на обсуждение в марте прошлого года, но работа по нему была приостановлена из-за реорганизации Министерства культуры и информации.
«Результаты экспертизы НПА были получены в августе 2023 года. В связи с реорганизацией министерства работа по данному вопросу была приостановлена. В этой связи проект постановления был опубликован снова», — рассказали корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.
Отметим, согласно закону «Об утверждении Положения о Национальном пантеоне», Национальный пантеон — место для погребения умерших лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана. Расположен в Астане.