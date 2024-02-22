В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог

Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась.
«Сначала мы устно предупредили фермеров, чтобы они разрешили свободный доступ к пункту пропуска через государственную границу “Леушены — Албица”, некоторые последовали этому требованию, другие — нет. Именно поэтому они были наказаны в соответствии с действующим законодательством. Мы не можем ограничивать права одних граждан, обеспечивая при этом право других граждан на протест», — заявил Эфрос журналистам.
По его словам, полиция не мешает протестам, если они проходят в рамках закона, но бывают чрезвычайные ситуации. «У нас был сложный случай, когда на пограничном пункте вызвали скорую помощь, а аграрии заперли транспортные средства и ушли с места стоянки тракторов. Соответственно, машина скорой помощи не смогла своевременно доставить медицинскую помощь», — сообщил министр.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.