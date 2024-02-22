В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог

Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась.