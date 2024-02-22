Шор: Россия всегда была стратегическим партнером Молдовы

Так, лидер запрещенной в Молдове партии «Шор» прокомментировал свой недавний визит в Москву, в ходе которого встретился, в частности, с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым и председателем комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
«Пока Европа показывает нам блестящую обертку, у России действительно есть возможности и желание помочь, и это она доказывала нам уже неоднократно на деле. Именно благодаря во многом России экономика Молдовы в свое время активно развивалась. Мы обсудили много насущных проектов, которые могли дать и рабочие места, и развитие сельского хозяйства. Единственный рынок, где хотят покупать нашу продукцию, — рынок России, без условий и всего остального. Мы же можем очень многое сделать вместе с Россией и СНГ».
По его словам, в России разделяют отношение к жителям Молдовы и к властям республики.
«Россия всегда являлась стратегическим партнером и другом Молдовы. Мы все помним те недалекие времена, когда именно благодаря России простые граждане платили минимальную цену за газ и электроэнергию», — подчеркнул Шор.
Ранее политик заявил в интервью о намерении создать НКО для информирования жителей Молдовы о преимуществах ЕАЭС и продвижения связей с Россией. Он также сообщил, что возглавит организацию. Отвечая на вопрос о том, когда НКО начнет свою работу, он указал, что это может произойти «в ближайшие месяцы».