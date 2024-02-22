Губернатор Куйвашев возложил цветы к памятнику Жукова в честь 23 Февраля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Георгию Жукова. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
— Венки и красные гвоздики к памятнику также возложили исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округа Александр Калиберда, — отметили в региональном правительстве.
Гостями стали и председатель заксобрания Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На церемонию возложения цветом пришли также и руководители силовых ведомств, ученики военно-патриотических организаций и ветераны.
На церемонии выступил военный оркестр. В завершении мероприятия рота почетного караула прошла торжественным маршем.